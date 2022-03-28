Украина назвала дату и время начала очных переговоров в Турции

Член украинской делегации заявил, что очные переговоры с Россией начнутся 29 марта в 10:00

Очный раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию кризиса начнется в Стамбуле 29 марта в 10:00. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление члена украинской делегации, депутата Верховной Рады Давида Арахамию.

Ранее аналогичную дату встречи называл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Время начала переговоров он не уточнял. Также, по словам представителя Кремля, говорить о существенном прогрессе по итогам прошедших бесед пока не приходится.

Последние несколько недель члены украинской и российской делегации обсуждали вопросы урегулирования вооруженного конфликта в режиме онлайн.

Каких-либо договоренностей о встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которых настаивала украинская сторона, заключено не было.