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Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским после переговоров в Турции

Дмитрий Песков заявил об отсутствии прогресса в вопросе встречи Путина и Зеленского

Фото: Globallookpress.com

По вопросу встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не наблюдается прогресса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, продвижения [по этой теме] нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной встрече глав государств, в том числе и после переговоров России и Украины, которые запланированы в Стамбуле.

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Ранее Дмитрий Песков отметил, что пока не может говорить о прогрессе на переговорах Москвы и Киева, так как власти считают, что это может навредить процессу. Однако, по его мнению, очень важным является факт, что Россия с Украиной продолжат переговоры в Стамбуле очно.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он отметил, что так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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