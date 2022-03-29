В России закрылись магазины Reserved и Cropp

Владеющая брендами Reserved и Cropp польская компания LPP закрыла свои магазины в России

Польская компания LPP, владеющая брендами одежды Reserved и Cropp, закрыла все свои магазины на территории России. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что компания «завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них». До этого LPP, полностью приостановила транспортировку товаров, все инвестиции в России, а также прекратила онлайн-продажи всех своих брендов.

Кроме Reserved и Cropp, LPP также принадлежат бренды House, Mohito и Sinsay.

Ранее сообщалось, что жители России бросились скупать обувь иностранных брендов после новостей о приостановке их работы на территории страны из-за ситуации на Украине. Выяснилось, что за первые две недели марта россияне купили 8,3 миллиона пар обуви на фоне заявлений о закрытии магазинов популярных марок. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца их траты в этой категории выросли на 70 процентов, а количество купленных пар обуви — на 57 процентов.