Самая татуированная женщина Британии пожаловалась на изменения тела после родов

Англичанка с тату по всему телу рассказала об изменениях фигуры после рождения дочери

Жительница английского графства Чешир, известная как самая татуированная женщина Британии, рассказала об изменениях фигуры после родов. Ее слова приводит The Sun.

Как сообщает издание, 95 процентов кожного покрова 34-летней Бэкки Холт покрыты различными рисунками. Героиня материала отметила, что на татуировки по всему телу в общей сложности она потратила 35 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей).

В одном из последних постов в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) англичанка призналась, что ее фигура изменилась в худшую сторону после рождения дочери. «С тех пор, как у меня родилась моя маленькая девочка, у меня стал выпирать низ живота, который я постоянно пытаюсь спрятать. Кроме того, моя грудь стала огромной, и теперь мне очень сложно найти подходящую одежду», — призналась она.

Пользователи сети поддержали женщину в комментариях к публикации. «Бэкки, ты выглядишь потрясающе!», «Не переживай, ты выглядишь стройной и красивой!», «Ты великолепная мать», «Ты очень красивая! Ты мое вдохновение!», «Самая красивая женщина в мире!» — высказывались юзеры.

В марте 2021 года Бэкки Холт рассказала о травле в сети из-за своей внешности. По словам героини материала, одни подписчики упрекали ее в том, что она выглядит на 60 лет, а другие называли татуировки пустой тратой времени. «Я не могу поверить, что люди могут так ужасно относиться к людям, с которыми они никогда не контактировали в жизни», — поделилась британка.

