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Самая татуированная женщина Британии пожаловалась на изменения тела после родов

Англичанка с тату по всему телу рассказала об изменениях фигуры после рождения дочери

Фото: Shutterstock

Жительница английского графства Чешир, известная как самая татуированная женщина Британии, рассказала об изменениях фигуры после родов. Ее слова приводит The Sun.

Как сообщает издание, 95 процентов кожного покрова 34-летней Бэкки Холт покрыты различными рисунками. Героиня материала отметила, что на татуировки по всему телу в общей сложности она потратила 35 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей).

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В одном из последних постов в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) англичанка призналась, что ее фигура изменилась в худшую сторону после рождения дочери. «С тех пор, как у меня родилась моя маленькая девочка, у меня стал выпирать низ живота, который я постоянно пытаюсь спрятать. Кроме того, моя грудь стала огромной, и теперь мне очень сложно найти подходящую одежду», — призналась она.

Пользователи сети поддержали женщину в комментариях к публикации. «Бэкки, ты выглядишь потрясающе!», «Не переживай, ты выглядишь стройной и красивой!», «Ты великолепная мать», «Ты очень красивая! Ты мое вдохновение!», «Самая красивая женщина в мире!» — высказывались юзеры.

В марте 2021 года Бэкки Холт рассказала о травле в сети из-за своей внешности. По словам героини материала, одни подписчики упрекали ее в том, что она выглядит на 60 лет, а другие называли татуировки пустой тратой времени. «Я не могу поверить, что люди могут так ужасно относиться к людям, с которыми они никогда не контактировали в жизни», — поделилась британка.

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Таисия Косинцева
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