В Израиле неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице

В результате стрельбы в израильских городах Бней-Брак и Рамат-Ган погибли четыре человека

В результате стрельбы в израильских городах Бней-Брак и Рамат-Ган погибли четыре человека. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Также сообщается об одном тяжело раненном человеке в городе Рамат-Ган. Личность нападавших неизвестна. При этом человек, стрелявший в Бней-Браке был нейтрализован пребывшими на место преступления сотрудниками полиции.

Ранее стало известно, что два человека погибли, шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера в Израиле.«Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых», — заявили в израильском МИД. В ведомстве добавили, что нападавшие были нейтрализованы сотрудниками правоохранительных органов.