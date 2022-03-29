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В Израиле неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице

В результате стрельбы в израильских городах Бней-Брак и Рамат-Ган погибли четыре человека

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

В результате стрельбы в израильских городах Бней-Брак и Рамат-Ган погибли четыре человека. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Также сообщается об одном тяжело раненном человеке в городе Рамат-Ган. Личность нападавших неизвестна. При этом человек, стрелявший в Бней-Браке был нейтрализован пребывшими на место преступления сотрудниками полиции.

Ранее стало известно, что два человека погибли, шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера в Израиле.«Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых», — заявили в израильском МИД. В ведомстве добавили, что нападавшие были нейтрализованы сотрудниками правоохранительных органов.

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Николай Чигасов
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