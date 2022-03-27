Два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в Израиле

МИД Израиля: двое погибли, шестеро ранены во время стрельбы в Хадере

Два человека погибли, шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера в Израиле, об этом сообщило миинистерство иностранных дел страны, передает ТАСС.

«Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых», — заявили в МИД. В ведомстве добавили, что нападавшие были нейтрализованы сотрудниками правоохранительных органов.

Полиция Израиля сообщила, что злоумышленники открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля, в результате чего трое из них были ранены, передает РИА Новости.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» в свою очередь указала, что ранены были четверо, два мужчины и девушка в возрасте 20 лет, а также 45-летний человек.

22 марта неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в израильском городе Беэр-Шева на юге страны. Была убита одна и тяжело ранены еще две женщины. Прибывшая полиция застрелила мужчину, предварительно обезоружив его.

