Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в Израиле

МИД Израиля: двое погибли, шестеро ранены во время стрельбы в Хадере

Фото: Pixabay

Два человека погибли, шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера в Израиле, об этом сообщило миинистерство иностранных дел страны, передает ТАСС.

«Кровавый теракт в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых», — заявили в МИД. В ведомстве добавили, что нападавшие были нейтрализованы сотрудниками правоохранительных органов.

Полиция Израиля сообщила, что злоумышленники открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля, в результате чего трое из них были ранены, передает РИА Новости.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» в свою очередь указала, что ранены были четверо, два мужчины и девушка в возрасте 20 лет, а также 45-летний человек.

22 марта неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в израильском городе Беэр-Шева на юге страны. Была убита одна и тяжело ранены еще две женщины. Прибывшая полиция застрелила мужчину, предварительно обезоружив его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Болгария заявила об отсутствии требований России платить за газ в рублях
Щербакова оценила возможность завершить карьеру
Темпы распространения COVID-19 в мире снизились
Индию обвинили в нейтралитете между Россией и Западом
Белоруссия решила увеличить промышленные поставки в Россию на миллиард долларов
Названа помогающая омолодить кожу специя
Два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в Израиле
В Турции прокомментировали предстоящий раунд переговоров России и Украины
Азербайджан опроверг вывод военных из села в Карабахе
Эсминец ВМС США пришвартовался в Польше
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.