Эксперт предсказал укрепление рубля

Аналитик Андрей Кочетков допустил укрепление курса рубля на докризисный уровень

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков предсказал укрепление рубля, пишет агенствто «Прайм».

По словам Кочеткова, курс рубля может вернуться на докризисный уровень, если улучшится политическая ситуация. Этому также способствует отказ от хранения резервов в долларах и евро и перевод экспорта на расчеты в рублях, заявил эксперт.

Аналитик уверил, что любой кризис когда-либо завершается, также произойдет с нынешним. «Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50 процентов. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар. Соответственно, наличие положительного торгового баланса вкупе с относительно спокойной внешнеполитической ситуацией уменьшит давление на рубль», — допустил Кочетков.

Он предположил, что перевод экспорта на рубли с будущим улучшением внешнеполитической ситуации способны вернуть рубль к значениям около 70 за доллар. В ближайшее же время можно ожидать стабилизации в районе 80-90 за доллар.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал о влияющих на курс рубля факторах. Маслов заявил, что на рубль и экономику России воздействуют не только новые санкции против нее, но и контрмеры с ее стороны. Он также назвал и ряд других факторов, которые нужно учитывать.