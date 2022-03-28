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Названы влияющие на рубль факторы

Аналитик Маслов допустил спад рубля из-за новых санкций, укрепления доллара и пандемии

Фото: Pixabay

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал о влияющих на курс рубля фактора. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Маслов заявил, что на рубль и экономику России воздействуют не только новые санкции против нее, но и контрмеры с ее стороны. Он также назвал и ряд других факторов, которые нужно учитывать. Он допустил спад рубля из-за укрепления доллара и продолжающейся пандемии коронавируса.

«Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению», — отметил аналитик.

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Эксперт добавил, что ограничение рыночной экономики в таких масштабах отражается на всех участниках рынка, включая Россию. На рубль, как и на иные валюты, влияет повышение ставки ФРС США за счет укрепления доллара. Однако ни это обстоятельство, ни пандемия COVID-19 не являются такими значимыми факторами, как ситуация вокруг Украины и возможная изоляция экономики России.

Специалист добавил, что курс рубля не охватывает текущую ситуацию на рынках, поскольку к торгам на бирже не допустили нерезидентов, а короткие позиции запретили.

«Ввиду этого неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, которые на данный момент находятся у отметок выше 125 рублей за доллар, что не исключено и сейчас», — заключил Маслов.

Ранее Маслов назвал условия для краха доллара. Он допустил спад американской валюты из-за потери стабильности или кризиса.

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Марина Совина
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