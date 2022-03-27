Финансист назвал условия для краха доллара

Аналитик Маслов заявил, что крах доллара случится из-за потери стабильности или кризиса

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» назвал условия для краха доллара. По его мнению, для того, чтобы американская валюта потеряла свою привлекательность для инвесторов и банков, она должна потерять стабильность или должен произойти масштабный мировой кризис.

Финансист заявил, что «гегемония доллара» будет продолжаться еще очень долго за счет развитой американской экономики и стабильности политической системы в США. Кроме того, абсолютное большинство транзакций происходят в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в американской валюте.

Говоря о возможности замещения доллара юанем, Маслов счел такие предположения опрометчивыми, поскольку доля доллара в торговле составляет около половины, а в резервах — 60 процентов, в то время как доля юаня приближается к пяти процентам.

Что касается быстрого перехода на другие валюты, то, полагает аналитик, он возможен в случае масштабного мирового кризиса, сопоставимого со Второй мировой войной. Он напомнил, что доллар стал мировой валютой и распространился в Европе в результате реализации плана Маршалла. Для реализации такого сценария экономически развитая страна, которая не пострадает в результате кризиса, должна оказать поддержку пострадавшим государствам, однако таких стран сейчас нет, считает Маслов.

Не следует в этом вопросе рассчитывать на Китай, поскольку Пекин очень жестко обходится со своими торговыми партнерами и крайне неохотно выходит за рамки своих интересов, связанных в основном с Азиатско-Тихоокеанским регионом и точечными инвестициями в бедные страны, заключил финансист.

Ранее доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский назвал условие укрепления рубля по отношению к доллару. По его мнению, деэскалация ситуации в связи с переговорами между Москвой и Киевом может способствовать возрождению фондового рынка и возврату части иностранного бизнеса в Россию. Таким образом, курс доллара может удержаться в районе 95-100 рублей до конца марта – начала апреля, сказал эксперт.