Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сахалинский сухогруз сел на мель в российском регионе

Сахалинский сухогруз «Виктор» сел на мель в Приморье, экипаж эвакуирован

Фото: Globallookpress.com

В Тернейском районе Приморья сахалинское судно «Виктор» село на мель. Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационного центра «Южно-Сахалинск», его цитирует РИА Новости.

По данным центра, в результате ЧП экипаж сухогруза эвакуировали, утечки топлива не зафиксировано. На борту судна не было груза, на нем располагалось только семь тонн топлива.

Сахалинское судно «Виктор» будут снимать с мели, когда пройдет циклон, рассказал представитель спасательно-координационного центра. После случившегося Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве добавили, что на борту сухогруза, который сел на мель в российском регионе, находились девять россиян.

Ранее сухогруз «Омский 205» подал сигнал бедствия в районе Керчи в Черном море. По данным Росморречфлота, судно получило пробоину в районе машинного отделения из-за сильного удара волны. Сухогруз перевозил 3,3 тысячи тонн шпата, с его борта эвакуировали 12 человек, спасательные работы осложнялись усиливающимися волнами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Изъятые российские активы предложили отдать Украине
Россиянину удалось выжить после нападения уголовника с топором
Названо число прибывших в Россию жителей Украины и Донбасса
Подсчитан уровень безработицы в России к концу 2022 года
Москвичи пожалели о закрытии бассейна на месте Храма Христа Спасителя
Сахалинский сухогруз сел на мель в российском регионе
Мастер нарастила клиентке чересчур длинные ресницы и испугала подписчиков
В Совфеде оценили возможность расследования в ООН пыток военнопленных на Украине
В Японии решили поменять написание Киева
Россиянина арестовали за зарезанного друга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.