Сахалинский сухогруз сел на мель в российском регионе

Сахалинский сухогруз «Виктор» сел на мель в Приморье, экипаж эвакуирован

В Тернейском районе Приморья сахалинское судно «Виктор» село на мель. Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационного центра «Южно-Сахалинск», его цитирует РИА Новости.

По данным центра, в результате ЧП экипаж сухогруза эвакуировали, утечки топлива не зафиксировано. На борту судна не было груза, на нем располагалось только семь тонн топлива.

Сахалинское судно «Виктор» будут снимать с мели, когда пройдет циклон, рассказал представитель спасательно-координационного центра. После случившегося Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве добавили, что на борту сухогруза, который сел на мель в российском регионе, находились девять россиян.

Ранее сухогруз «Омский 205» подал сигнал бедствия в районе Керчи в Черном море. По данным Росморречфлота, судно получило пробоину в районе машинного отделения из-за сильного удара волны. Сухогруз перевозил 3,3 тысячи тонн шпата, с его борта эвакуировали 12 человек, спасательные работы осложнялись усиливающимися волнами.