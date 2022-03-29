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Россиянам запретят самостоятельно проходить сложные туристические маршруты

Россиянам запретят проходить сложные туристические маршруты без инструктора с 1 июля

Фото: Tom Cleary / Unsplash

Россиянам с 1 июля запретят самостоятельно проходить туристические маршруты повышенной сложности без сопровождения инструкторов-проводников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, новые правила позволят повысить безопасность маршрутов как на Северном Кавказе, так и в масштабах всей страны. Руководитель ведомства напомнила, что соответствующий закон был принят в 2021 году.

Ранее в марте российские туристы запросили помощь спасателей в горном ущелье Терском в Кабардино-Балкарии, которое находится на высоте 2400 метров. На поисково-спасательные работы выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России. По предварительной информации, один из участников получил травму ноги.

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Мария Гейн
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