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Двое россиян запросили помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии

Двоих туристов ищут в ущелье Терскол в Кабардино-Балкарии

Фото: Globallookpress.com

Двое российских туристов запросили помощь спасателей в горном ущелье Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

В понедельник, 28 марта, группа туристов из двух человек, находящихся в ущелье Терскол на высоте 2400 метров, запросила помощь спасателей. По предварительной информации, один из участников получил травму ноги.

На поисково-спасательные работы выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России. Информация о том, откуда приехали туристы, уточняется.

Ранее в марте россиянин упал с горы в Сочи при полете на параплане и чудом выжил. Инцидент произошел в районе горы Каменный столб у юго-восточной окраины курорта «Роза Хутор» — во время полета у параплана сложилось крыло и мужчина упал, сломав позвоночник.

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Дарья Рыбак
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