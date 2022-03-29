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В Совфеде оценили возможность расследования в ООН пыток военнопленных на Украине

Сенатор Клишас заявил, что расследование пыток военнопленных на Украине в ООН маловероятно
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил возможность расследования в ООН пыток военнопленных на Украине в своем Telegram-канале.

«Много было таких призывов расследовать преступления неонацистов на Украине. Помните результаты хоть одного такого расследования от киевской хунты?» — поинтересовался сенатор, таким образом заявив, что расследование пыток в ООН маловероятно. По его словам, данное преступление будет расследовано Следственным комитетом России, а также правоохранительными органами ДНР и ЛНР. «Виновные будут установлены и преданы суду», — заключил Клишас.

Ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала Москву и Киев расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками военнослужащих на Украине. По ее словам, увиденное «вызывает серьезную обеспокоенность».

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Марина Совина
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