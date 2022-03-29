В Совфеде озаботились вопросами противодействия «пятой колонне»

Сенатор Климов заявил, что комиссия Совфеда намерена противодействовать «пятой колонне»

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета планирует озаботиться вопросами противодействия «пятой колонне». Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов, его цитирует РИА Новости.

По словам Климова, комиссию интересуют «информационно-психологические атаки», а также «подрывные акции», которые сенатор приписал представителям «пятой колонны». Климов предупредил о грядущих заседаниях комиссии с участием членов правительства, депутатов и представителей общественности.

«После этого комиссия намерена подготовить ряд конкретных рекомендаций, в том числе и законодательного характера», — пообещал сенатор.

При этом ранее Климов отмечал, что большая часть «изменивших Отечеству лиц» уже сбежали «за кордон к своим подлинным хозяевам». Также он обещал, что до конца весны в России примут ряд законодательных решений по иноагентам.

Временная комиссия по защите государственного суверенитета была создана в 2017 году, ее председателем назначили Андрея Климова, ранее награжденного за укрепление отношений России и Евросоюза.

Впервые термин «пятая колонна» появился в годы Испанской революции, его автором считается генерал Эмилио Мола, сторонник диктатора Франсиско Франко. При наступлении на Мадрид в подчинении у Молы находилось четыре колонны, а пятая, по его словам, находилась в самом городе и занималась саботажем.