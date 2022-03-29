Россиянина арестовали за зарезанного друга

В Магадане арестован обвиняемый в убийстве друга 59-летний россиянин

В Магадане суд арестовал 59-летнего россиянина, зарезавшего друга. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ночь на 27 марта мужчины находились в доме на Кожзавдоской улице города. Между ними возник спор, закончившийся взаимными упреками. Неожиданно обвиняемый схватил нож и нанес один сильный удар острием в грудь 54-летнему оппоненту, который скончался на месте.

Подозреваемый был задержан, СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Расследование уголовного дела продолжается.

23 марта сообщалось, что жителя Хабаровска осудили на семь лет за попытку зарезать соседа из-за ремонта.