Россиянина осудили на семь лет за нападение с ножом на соседа

Жителя Хабаровска осудили на семь лет за попытку зарезать соседа из-за ремонта

Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил 34-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы за попытку убийства соседа. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Вину нападавший не признал.

По данным ведомства, россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире матери, разозлился из-за того, что сосед громко делал ремонт и мешал ему отдыхать, после чего пришел к потерпевшему и не менее пяти раз ударил его ножом. Зарезать его он не смог, так как его остановил другой сосед.

25 февраля сообщалось, что в Мариинской больнице Петербурга ранее судимый пациент зарезал 82-летнего соседа по палате.