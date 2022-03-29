Россиянам назвали стоимость туров на «новые Мальдивы»

Тур на пляжные курорты Малайзии обойдется в 62-88 тысяч рублей на семь дней

Представители туриндустрии назвали стоимость путевок на курорты Малайзии, которые откроются для привитых путешественников с 1 апреля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тур на курорт Лангкави на семь ночей с проживанием в гостинице «три звезды» обойдется в 700-800 долларов (62-70 тысяч рублей), в отеле «четыре звезды» — 900-1000 долларов (79-88 тысяч рублей).

Кроме того, туроператоры готовят новые предложения для туристов на остров Реданг, который прославился как «малазийские Мальдивы» благодаря чистым пляжам и лазурному морю. «Реданг подходит как для релаксации, так и для активного отдыха. Дайвингом и снорклингом можно заниматься с мая по сентябрь. Встречаются морские черепахи, морские щуки, скаты, крабы, губчатые кораллы», — рассказали в компании China Travel.

Добираться до Малайзии эксперты порекомендовали стыковочными рейсами. По данным специалистов «ВЕДИ Групп», самые удобные варианты предлагает Turkish Airlines (билеты в одну сторону обойдутся в 71 тысячу рублей), Etihad Airways (от 87 тысяч рублей), Emirates (от 107 тысяч рублей) и Qatar Airways (от 125 тысяч рублей).

Кроме того, туроператоры напомнили о рейсах из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), которые возобновит авиаперевозчик «Аэрофлот» 8 апреля. Цены на перелеты начинается от 32 тысяч рублей.

Ранее власти Малайзии решили отменить карантин при въезде в страну для иностранных вакцинированных туристов с 1 апреля. Также полностью привитые путешественники (из отечественных вакцин признается «Спутник V») освобождаются от сдачи ПЦР-теста перед вылетом.