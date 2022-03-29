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Пенсионеры неправильно посчитали сумму выигрыша в лотерею и обрадовались

Пенсионеры выиграли в лотерею в тысячу раз больше, чем подумали сначала, и обрадовались

Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / Globallookpress.com

Пенсионеры из английского города Нортгемптон, графство Нортгемптоншир, неправильно посчитали сумму выигрыша в лотерею, приняв миллион фунтов стерлингов (129 миллионов рублей) за тысячу фунтов стерлингов (129 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

60-летняя Марион Вуд и 67-летний Майкл Уильямс рассказали, что периодически покупали лотерейные билеты в надежде выиграть. Однажды Вуд, которая продолжает работать в больнице, взяла ежегодный отпуск и проводила время с супругом дома. В один из дней Уильямс пил чай на кухне и следил за объявлением победителей в лотерею: он с помощью жены сверял номера с цифрами на купленном лотерейном билете.

Когда все числа совпали, мужчина радостно попросил Вуд подойти к нему и посмотреть на экран компьютера. Сначала она подумала, что выигрыш составил тысячу фунтов стерлингов, но, когда Уильямс посчитал нули вслух, пара поняла, что выиграла в тысячу раз больше и обрадовалась.

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Супруги дождались утра, чтобы позвонить в компанию-организатор лотереи и получить подтверждение того, что они стали победителями. «Сначала я никому ничего не сказала, просто продолжала жить как обычно. Я вложила счастливый билет в дневник и носила его с собой повсюду», — призналась Вуд.

Вскоре британцев посетила представительница компании и вручила им чек. Вуд поделилась, что не планирует бросать работу. Она добавила, что хочет продолжать жить, как раньше и, возможно, решится на покупку украшения в память о выигрыше. Уильямс рассказал, что планирует потратить часть денег на покупку нового автомобиля и атрибутики, связанной с регби.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Орегон нашел забытый лотерейный билет и выиграл по нему почти девяти миллионов долларов (примерно миллиард рублей). В декабре 2021 года Уилбур Браун по совету друга купил лотерейный билет и вспомнил о нем лишь в феврале 2022 года.

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Евгения Черкасова
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