Пользователи смартфонов начали получать спам-сообщения от самих себя

Пользователи смартфонов из США получили спам-сообщения со своего номера телефона

Пользователи смартфонов из США начали получать рекламные сообщения со своего номера телефона. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на публикации посетителей Reddit и Twitter, которые пожаловались на новый вид SMS-фишинга. Пользователи стали получать сообщения со спамом, идентифицированные их устройством как отправленные с личного номера телефона. Так, в графе отправителя было указано имя «От меня».

«Это был первый раз, когда я действительно получил что-то со своего собственного номера. Эти мошенники становятся все более изощренными», — описал набирающую популярность рассылку спама автор издания. По словам ряда пользователей, SMS дополняются ссылкой. Так, одни абоненты перешли по адресу и увидели розыгрыш бытовой техники, другие — сайт российского Первого канала и другие веб-ресурсы из России.

Представители операторов Verizon и Visible, клиенты которых оказались атакованы рассылкой, пообещали разобраться в ситуации. Абонентам рекомендовали не переходить по ссылкам и помечать подозрительные сообщения как спам.

В конце марта пользователи сервисов Microsoft стали получать по почте файлы с вирусом, замаскированные под сообщения от технической поддержки компании. Клиентам Microsoft рекомендовали с осторожностью открывать документы, присланные из интернета от подозрительных источников.