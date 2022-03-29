Стало известно о расколе в НАТО по вопросу сохранения диалога с Путиным

Страны НАТО разошлись во мнении по вопросу о необходимости сохранения диалога с Путиным

Страны НАТО разошлись во мнении по вопросу о необходимости сохранения диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Франция и Германия настроены на сохранение каналов связи с российским лидером и полагают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины. «Мы не должны обострять ситуацию ни словами, ни действиями», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Другие члены НАТО считают, что диалог Парижа и Берлина с Кремлем контрпродуктивен и может «сыграть на руку» Путину. Великобритания, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы, за исключением Венгрии, скептически относятся к переговорам. Они уверены, что президент России не настроен серьезно относиться к переговорам о приемлемом мирном соглашении.

«Повсюду мы видели, как Путин говорит одно, а делает другое, поэтому нам необходимо судить о нем и его режиме по тому, как они действуют», — подчеркнул британский премьер-министр Борис Джонсон.

Разделились мнения и относительно вопроса по поставкам на Украину вооружений. Лидеры Великобритании, стран Балтии и большинства стран Восточной Европы призвали союзников направить в Киев больше оружия, в том числе средств ПВО. Некоторые западноевропейские правительства указали на существующие ограничения на типы оружия, которые могут быть предоставлены. Они опасаются выхода событий из-под контроля.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что альянс ущемлял законные интересы Москвы в сфере безопасности и до начала специальной операции России на Украине. Чиновник отметил, что альянс шел на это «с улыбкой на лице и постепенно».