В Кремле обвинили НАТО в ущемлении интересов России с улыбкой на лице

Песков обвинил НАТО в ущемлении интересов России в сфере безопасности с улыбкой на лице

НАТО ущемляла законные интересы Москвы в сфере безопасности и до начала специальной операции России на Украине. В этом организацию обвинил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала PBS, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что альянс шел на это «с улыбкой на лице и постепенно». «Мы глубоко убеждены, что машина НАТО — это не машина сотрудничества, это не машина безопасности, это машина конфронтации», — подчеркнул он.

9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но требует уважения своих законных интересов безопасности. Она также подчеркнула, что Россия не может не реагировать на «конфронтационный курс» альянса, указав на увеличение численности войск альянса в Эстонии, Латвии, Польше и других странах восточного фланга НАТО.

По мнению Захаровой, это носит откровенно провокационный характер и не способствует укреплению европейской безопасности. «Очевидно, что сдерживание России стало вновь главным предназначением блока», — добавила она.