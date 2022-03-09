Россия потребовала от НАТО уважения интересов своей безопасности

Москва никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но требует уважения своих законных интересов безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

Она также подчеркнула, что Россия не может не реагировать на «конфронтационный курс» альянса, указав на увеличение численности войск альянса в Эстонии, Латвии, Польше и других странах восточного фланга НАТО. По мнению Захаровой, это носит откровенно провокационный характер и не способствует укреплению европейской безопасности. «Очевидно, что сдерживание России стало вновь главным предназначением блока», — добавила она.

Представитель МИД РФ также указала на инициативу России о предоставлении гарантий безопасности, среди которых исключение расширения НАТО на восток и размещения на территории соседних государств ударных систем, а также возвращение конфигураций альянса на позиции 1997 года.