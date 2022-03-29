Россиян предупредили о подорожании туров в Дубай

Самые бюджетные авиабилеты в Дубай в середине апреля можно купить за 65 тысяч рублей

Представители туриндустрии заявили об увеличении стоимости путевок в Дубай и предупредили россиян о подорожании авиабилетов. Об этом пишет портал TourDom.ru.

Как рассказали эксперты, если цены на отели и апартаменты остаются на прежнем уровне, то стоимость перевозок за последнюю неделю значительно изменилась. По словам сотрудницы компании «Интурист на Таганке», еще семь дней назад тур на семь дней в гостиницу «четыре звезды» можно было купить за 356 тысяч рублей — сейчас аналогичные предложения обойдутся минимум в 430 тысяч.

В настоящий момент самые бюджетные варианты перелетов предлагает авиакомпания Flydubai — билеты туда-обратно с багажом в середине апреля можно купить за 65 тысяч рублей. Перевозчик Emirates предлагает билеты от 83 тысяч рублей.

Кроме того, путешественникам доступны альтернативные способы добраться до Дубая: через Шарджу и Абу-Даби. Билеты в столицу ОАЭ на рейс Etihad Airways можно приобрести за 85,7 тысячи рублей, перелет в Шарджу обойдется в 52,7 тысячи.

Ранее в марте власти Абу-Даби полностью отменили ПЦР-тесты по прибытии для всех иностранных туристов, а также освободили от обязательной сдачи анализов вакцинированных путешественников. Для въезда на популярный арабский курорт полностью привитым туристам потребуется лишь официальное свидетельство о вакцинации с действующим QR-кодом. Новые правила распространяются в том числе на россиян.