Гендиректор «Петровича» Мовчан заявил, что спрос на материалы для ремонта вырос в три раза

Спрос на материалы для ремонта в марте 2022 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом заявил гендиректор СТД «Петрович» Евгений Мовчан, сообщает РИА Новости.

«Ажиотаж уже практически спал, однако по отдельным позициям он по-прежнему сохраняется», — заявил эксперт. По его словам, россияне бросились скупать товары для ремонта из-за желания потребителей закупиться впрок строительными материалами на фоне экономической нестабильности.

О повышенном интересе россиян к товарам для дома участники рынка уже сообщали в начале марта. По их словам, спрос на стройматериалы в первую неделю марта вырос на 30-50 процентов. Наибольшей популярностью пользовались дорогостоящие товары: кухни, техника, напольные покрытия.

Из-за ажиотажного спроса и снижения курса рубля москвичи столкнулись с дефицитом товаров для ремонта. При этом цены существенно выросли как на импортные, так и на отечественные материалы. На нехватку товаров также повлияло прекращение поставок стройматериалов со стороны зарубежных производителей.