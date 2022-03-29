Производители лекарств рассказали о трудностях с упаковкой

Фармпроизводители сообщили о трудностях с поставками мелованного картона для упаковки

Производители лекарств в России сообщили, что сталкиваются с трудностями с поставками европейкого мелованного картона для упаковки лекарств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сектора.

В этом месяце о прекращении поставок после начала российской военной операции объявили несколько финских компаний. При этом нехватка картона из Финляндии начала ощущаться еще до украинских событий: в начале года на заводах одной из них, UPM, шли забастовки.

По словам главного исполнительного директора «Озон Хелскеа» (входит в «Озон Фармацевтика») Андрея Горшкова, типографиям, закупающим картон у UPM, поставщики предлагают работать по предоплате, но поставок не гарантируют из-за забастовок. Представители фармпроизводителей также отмечают, что из-за снижения курса рубля изменились и цены на материал из Евросоюза — на 30 процентов с начала марта.

Компании начали использовать для упаковки лекарств картон от российской «Камы» и белорусской фабрики «Герой труда», сообщил гендиректор полиграфического комплекса «Руст-Пресс» Рустам Устаджалилов. При этом качество российского товара сопоставимо с европейским, а белорусского — хуже. Однако «Кама» тоже вынуждена поднимать цены на свой товар «в пределах инфляции».

Российская компания в текущем году выпустит 221 тысячу тонн мелованного картона (чуть менее половины потребностей рынка по итогам 2021 года). Проектная мощность белорусской бумажной фабрики — около 200 тысяч тонн в год, но пятая часть должна идти на местный рынок. Возможны и поставки картона из Китая, их планируется наладить, говорит Устаджалилов, однако затраты на логистику и курс рубля привели к тому, что стоит продукция из КНР как европейская: сейчас она в полтора-два раза дороже российской, говорит эксперт.

Что касается лекарств, то, по данным «Ведомостей», в России начали искать данные об иностранных лекарствах, которые не производятся в стране и дружественных государствах. Министерство здравоохранения «обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами».