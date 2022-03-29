Россиянам перечислили симптомы обостряющихся весной болезней почек

Нефролог Козина заявила, что весной учащаются случаи заболевания почек

В начале весны учащаются случаи обострения заболеваний почек, что происходит из-за переохлаждения или сезонных ОРВИ. Соответствующие симптомы и заболевания перечислила врач-нефролог АО «Медицина» Ольга Козина, ее слова приводит «Газета.Ru».

«По статистике, примерно у 35 процентов людей, страдающих теми или иными болезнями почек, весной происходит обострение заболеваний», — заявила специалист. По ее словам, это обусловлено тем, что россияне начинают чаще выбираться за город при условии еще прохладной погоды.

В случае появления первых симптомов, среди которых есть повышенное давление, помутнение и неприятный запах мочи, наличие в ней крови и частое мочеиспускание, следует сразу обращаться к врачу, отметила Козина. Отек лица, ног, боли в пояснице, частая жажда и сухость во рту также могут свидетельствовать о проблемах.

Для профилактики, отметила врач, в день следует выпивать не менее двух литров воды. При этом важно ограничить употребление алкоголя, жирной или низкокалорийной пищи. Также необходимо соблюдать баланс витаминов в организме, добавила медик. «Стоит обратить внимание и на физическую активность — важно тренировать спинные и поясничные мышцы, а также мышцы брюшной полости», — заключила нефролог.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал россиянам распространенные причины отеков. По его словам, они могут быть вызваны проблемами с сердечно-сосудистой системой и почками.