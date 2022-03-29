Россиян предупредили о подорожании туров в Абхазию

Министр туризма Абхазии Хишба спрогнозировал, что туры могут подорожать на 20-30 процентов

Стоимость туров в Абхазию может увеличиться примерно на 20-30 процентов из-за роста курса доллара. Об этом предупредил министр туризма республики Теймураз Хишба. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил Хишба, повышение цен на отдых происходит из-за подорожания продуктов питания, которое напрямую зависит от курса доллара. Министр спрогнозировал, что если в прошлом году самое дешевое трехразовое питание стоило 600 рублей, то в этом году его цена может увеличиться до 800 рублей.

По мнению владельца «ВэлнэсПаркОтель Гагра» Игоря Жигуна, значительного подорожания туров для россиян не будет, если рост стоимости продуктов, а также прочих расходов отеля, в том числе зарплаты персонала, бытовой химии, постельного белья и бензина, не превысит 20 процентов. «Напомню, что для сопоставимых по уровню услуг гостиниц цены в Абхазии дешевле сочинских на 25-30 процентов, а крымских — на все 40-50 процентов», — добавил отельер.

Ранее были названы самые популярные направления отпуска у россиян в апреле и мае 2022 года. Первое место заняла Турция. Также туристы интересуются отдыхом в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и Абхазии.