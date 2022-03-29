Актриса из «Ранеток» описала поход к косметологу словами «меня изуродовали»

Актриса из «Ранеток» обратилась в полицию из-за изуродовавшего ее косметолога

Актриса российского сериала «Ранетки» Надежда (имя изменено) заявила в полицию на косметолога, который предоставил ей некачественную услугу. Ее слова публикует Telegram-канал KP.RU.

Известно, что героиня материала обратилась к специалисту с медицинским образованием для подтяжки лица с помощью нитей и столкнулась с серьезными осложнениями после процедуры. Как пишут администраторы канала, после работы врача под глазами Надежды образовался отек, который не проходил долгое время, а затем начали появляться шишки.

В результате актрисе пришлось обратиться к хирургам, чтобы избавиться от нитей. «Она у меня забрала работу, кастинги, праздники. Меня не просто обманули, меня изуродовали», — описала Надежда свой поход к косметологу.

В настоящий момент с произошедшим разбираются правоохранители. Издание KP.RU приняло решение не разглашать имена участников конфликта, чтобы не подвергать рискам репутацию любой из сторон.

В январе стало известно о неумелом косметологе, который случайно накачал американке артерию вместо губ. После процедуры в клинике губы женщины онемели и побелели, а ее лицо покрылось множеством волдырей, из-за которых она чувствовала сильную боль. Американка отправилась в больницу, где выяснилось, что некомпетентный косметолог закачал филлер в ее артерию.