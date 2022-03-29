В ДНР разминировали сотни гектаров территории республики

Глава МЧС ДНР Кострубицкий заявил о разминировании более 350 га территории республики

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Донецкой народной республики (ДНР) разминировали сотни гектаров ее территории. Об этом глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, в настоящий момент специалистами МЧС ДНР были разминированы свыше 350 га территории республики и обезврежены более 23 тысяч взрывоопасных предметов.

«Минные поля стоят сложные: тройное минирование вперемешку с противопехотными, противотанковыми минами. Под каждой миной практически стоят мины-ловушки, поэтому это очень кропотливый труд, но мы с этим справляемся», — рассказал Кострубицкий.

Глава ведомства также добавил, что на освобожденной территории ДНР к электроэнергии были подключены 27 населенных пунктов.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие ДНР при поддержке Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль 135 населенных пунктов в Донбассе. В ведомстве также уточнили, что бои продолжаются за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.