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Зафиксирована необычная смерть звезды V Hydrae

Астрономы зафиксировали последнюю стадию жизни красного гиганта V Hydrae

Фото: NRAO

Астрономы зафиксировали последнюю стадию жизни углеродной звезды V Hydrae с помощью комплекса радиотелескопов ALMA и космического телескопа Хаббла. Ученые обнаружили шесть медленно расширяющихся колец и две необычные структуры в форме песочных часов, которые образованы выбросами вещества с высокой скоростью. О результатах наблюдения, опубликованных в The Astrophysical Journal, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

V Hya располагается в 1,3 тысячи световых лет от Земли в созвездии Гидра и представляет собой красный гигант на последней стадии звездной эволюции, прежде чем превратиться в белый карлик, окруженный планетарной туманностью. V Hya отличается от других подобных звезд экстремальными выбросами плазмы, которые происходят каждые 8,5 года, и наличием звезды-компаньона, способствующей такому поведению.

По словам ученых, результаты наблюдения показывают, что традиционная модель смерти звезд главной последовательности неполна или даже неверна. Согласно этой модели, звезды на данном этапе производят относительно устойчивый ветер в течение ста тысяч лет или больше.

Шесть колец были отброшены от V Hya в течение примерно 2,1 тысячи лет, стимулируя рост искривленной дискообразной структуры высокой плотности вокруг звезды. Ученые назвали эту структуру DUDE (Disk Undergoing Dynamical Expansion), или диском, подвергающимся динамическому расширению.

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Александр Еникеев
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