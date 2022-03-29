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В Северной Осетии откроют центр для талантливой молодежи

Центр выявления талантливой молодежи откроется во Владикавказе

Фото: Даниил Иванов / Коммерсантъ

Во Владикавказе откроется центр выявления, поддержки и развития талантливой молодежи «Вершина». Об этом во вторник, 29 марта, сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе правительства Северной Осетии.

«Наша задача — создать возможности для детей и молодежи раскрыть талант и способности, найти свою дорогу в жизни. Полезным в этом вопросе является опыт других регионов, который мы можем использовать в Северной Осетии. Многие знаменитые высшие учебные заведения страны готовы сотрудничать с республикой, и сейчас многое зависит от нас», — заявил глава республики Сергей Меняйло.

Как отмечается, новый центр будет создан по типу сочинского образовательного центра «Сириус» на базе владикавказской школы №12. На территории учебного заведения возведут дополнительный двухэтажный корпус, где смогут проживать до 50 детей.

Основными направлениями, по которым с талантливыми детьми и подростками будут работать в центре, станут «Искусство», «Наука» и «Спорт». Предполагается, что там на бесплатной основе будут проводиться программы дополнительного образования, круглогодичные региональные профильные смены, учебные сборы, образовательные интенсивы.

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Варвара Кошечкина
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