Россиянам назвали главные направления для весенних велопутешествий

Самые популярные маршруты для велопутешествий по России проходят на Кавказе и в Крыму

Аналитики назвали Кавказ, Краснодарский край, Карелию, Крым, Алтай, Байкал и Урал главными направлениями для велопутешествий этой весной. Об этом стало известно из результатов исследования дистрибьютора велосипедов Electra и онлайн-сервиса «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

«Многие популярные велосипедные маршруты проходят по известным городам Золотого кольца. На велосипеде можно объехать Тульскую область, Тверскую и Владимирскую. Много живописных мест, куда удобно добираться на велосипеде, есть в Ленинградской области и Подмосковье», — рассказал заместитель генерального директора по развитию платформы «Туту Приключения» Сергей Николаев.

По данным сервиса, средний чек на авиабилеты в Симферополь в одну сторону составляет пять тысяч рублей, купить билеты до Краснодара, Сочи и Ставрополя можно в районе двух тысяч рублей. В Екатеринбург, Иркутск и Барнаул — за 2,3 — 2,7 тысячи рублей. Самыми бюджетными вариантами станут Владимир, Тула и Тверь, цены на перевозку не превышают 1,2 тысячи рублей.

При этом путешественникам порекомендовали заранее уточнять у авиакомпании возможность провоза велосипеда в самолете.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области к 2023 году появится круговой туристический маршрут длинной в 100 километров. Проект Большой Сысертской велопешеходной тропы «Сысертская сотня» объединит шесть населенных пунктов с природными и культурными достопримечательностями округа.