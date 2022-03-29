Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Россиянам назвали главные направления для весенних велопутешествий

Самые популярные маршруты для велопутешествий по России проходят на Кавказе и в Крыму

Фото: Dmitrii Vaccinium / Unsplash

Аналитики назвали Кавказ, Краснодарский край, Карелию, Крым, Алтай, Байкал и Урал главными направлениями для велопутешествий этой весной. Об этом стало известно из результатов исследования дистрибьютора велосипедов Electra и онлайн-сервиса «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

«Многие популярные велосипедные маршруты проходят по известным городам Золотого кольца. На велосипеде можно объехать Тульскую область, Тверскую и Владимирскую. Много живописных мест, куда удобно добираться на велосипеде, есть в Ленинградской области и Подмосковье», — рассказал заместитель генерального директора по развитию платформы «Туту Приключения» Сергей Николаев.

По данным сервиса, средний чек на авиабилеты в Симферополь в одну сторону составляет пять тысяч рублей, купить билеты до Краснодара, Сочи и Ставрополя можно в районе двух тысяч рублей. В Екатеринбург, Иркутск и Барнаул — за 2,3 — 2,7 тысячи рублей. Самыми бюджетными вариантами станут Владимир, Тула и Тверь, цены на перевозку не превышают 1,2 тысячи рублей.

При этом путешественникам порекомендовали заранее уточнять у авиакомпании возможность провоза велосипеда в самолете.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области к 2023 году появится круговой туристический маршрут длинной в 100 километров. Проект Большой Сысертской велопешеходной тропы «Сысертская сотня» объединит шесть населенных пунктов с природными и культурными достопримечательностями округа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Мединский объяснил решение сократить военную активность под Киевом
В России заявили о независимости военной промышленности от иностранных поставок
Пожарные спасли застрявшую в корзине для белья пенсионерку
Познер объяснил исчезновение своей программы из эфира Первого канала
В «Роскосмосе» объяснили прекращение стартов «Союзов» с Куру
Известный диетолог перестал правильно питаться и показал изменившуюся внешность
На Украине объявили воздушную тревогу почти во всех областях
В Турции заявили о необходимости сотрудничества Москвы и Анкары
Россия заявила о нулевом наполнении отношений с Польшей
Чехия решила выслать одного российского дипломата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.