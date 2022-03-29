Жителей Европы начнут наказывать за растрату воды

Жителей северных городов Италии будут штрафовать за нерациональное использование воды

В Европе из-за одной из самых засушливых зим за последние 65 лет жителей могут начать наказывать за нерациональное использование воды. Штрафы коснутся северных городов Италии, сообщает The Guardian.

Зимняя засуха последовала за сильной затяжной жарой по всей Италии прошлым летом. За минувший сезон осадков в стране выпало на 80 процентов меньше нормы. Уровень воды в крупнейшей в государстве реке По находится на самом низком уровне, зафиксированном зимой, с 1972 года. В результате мэры городов в Пьемонте, Лигурии, Ломбардии и Трентино ввели меры по нормированию запасов воды. Использование воды по ночам ограничили, фонтаны в городах отключили. Кроме того, некоторым итальянцам запретили поливать сады и приусадебные участки, мыть автомобили и наполнять бассейны. Размер штрафа для тех, кто растрачивает воду, составляет до 500 евро (около 49 тысяч рублей).

Мэр городка Куароны в Пьемонте Франческо Пьетрасанта сообщил The Guardian, что не может вспомнить ни одной подобной ситуации зимой. «Есть проблемы с колодцами, некоторые районы пришлось снабжать резервуарами для воды. Основное правило для жителей состоит в том, чтобы использовать воду только по реальной необходимости, например, для гигиены или приготовления пищи», — рассказал он. С 30 марта 2022 года на севере Италии и в остальной части страны прогнозируют дожди. Пьетрасанта сообщил, что для решения проблемы нехватки воды они должны быть обильными. В некоторых частях страны снега и дождя не было более шести месяцев, и местные власти ожидают, что летом ситуация также будет проблемной. Мэр Куароны убежден, что засуха должна заставить власти задуматься об изменении политики управления водными ресурсами, особенно в связи с изменением климата.

Исследователи из Великобритании полагают, что https://lenta.ru/articles/2022/01/29/mental/ экстремальные погодные явления, такие как жара и засуха, будут наблюдаться все чаще. Кроме того, они будут затрагивать все большее количество регионов на Земле. Причиной этому являются изменения климата из-за деятельности человека.

Кроме Италии, с сильной засухой, затянувшейся на несколько лет, борются некоторые штаты США. Согласно прогнозу синоптиков из Национального управления океанических и атмосферных исследований, в 2022 году штату Калифорния предстоит еще один засушливый весенне-летний сезон.