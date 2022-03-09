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Вызванная изменением климата жара увеличит смертность

Британские ученые спрогнозировали увеличение смертности на 75 процентов из-за жары

Фото: Globallookpress.com

Исследователи из Великобритании обнаружили, что вызванное изменением климата повышение температуры воздуха приведет к увеличению смертности в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL).

Специалисты изучили статистику смертности и погоду в Англии и на территории Уэльса в последние годы. Затем они сопоставили это с прогнозами изменений климата в течение 100 лет. Ученые полагают, что экстремальные погодные явления (жара, засуха и другие) будут наблюдаться все чаще, а также затрагивать большое количество регионов на Земле.

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Такая динамика приведет к увеличению количества смертей на 75 процентов (в случае повышения среднегодовой температуры на планете на три градуса Цельсия). Также это обусловит увеличение рисков возникновения хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, повышение температуры Земли на шесть градусов повлечет за собой увеличение смертности в 2,75-3 раза.

В феврале 2022 года специалисты из Колумбийского университета пришли к выводу, что засуха в Северной Америке, которая продолжается с начала XXI века и усилилась в прошлом году, оказалась самой сильной за последние 1200 лет. Такие показатели подтверждают реализацию худшего сценария изменения климата.

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Елена Апазиди
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