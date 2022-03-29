Врач назвал пять необходимых здоровому человеку продуктов

Врач-диетолог Кузьменко: для нормального функционирования организму нужен комплекс веществ

Врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко назвал пять видов продуктов, которые необходимы здоровому человеку. Его слова передает радио Sputnik.

Кузьменко заявил, что каждый день организму для нормального функционирования необходим комплекс веществ. Их можно получать в полном объеме, если делать свой рацион разнообразным. «В самом лучшем случае в холодильнике дома должны быть пять основных видов продуктов. Должны быть овощи и фрукты, причем желательно всех цветов радуги. Должны быть крупы, причем не только гречка, но и остальные виды. Из мяса должно быть мясо птицы, а не говядина или свинина, поскольку оно помогает не набрать лишний вес. Ну и, конечно, должны быть молочные продукты вроде творога, йогуртов и самого молока», — пояснил врач.

Он напомнил, что при составлении меню нельзя забывать правильных пропорциях продуктов на тарелке — так, овощи и фрукты должны занимать как минимум половину тарелки, чтобы организм получал все необходимые ему вещества. «Все остальное уже более или менее зависит от вкусовых пристрастий человека. Понятно, что для жизни нужны и белки, и углеводы, и жиры, но обычно человек может подобрать нужное количество этих продуктов. А вот про фрукты и овощи люди забывают, а зря. Они жизненно необходимы», заявил Кузьменко

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