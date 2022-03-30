Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска россиянка арестована до 27 мая

В суде сообщили об аресте до 27 мая Дворкиной, устроившей стрельбу в детсаду Красноярска

Устроившую стрельбу в детсаду Красноярска 19-летнюю россиянку арестовали до 27 мая. Об этом в среду, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Дворкина Полина Платоновна, ст. 105 ч. 1, ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. "а", "в", "е" (убийство и покушение на убийство двух и более лиц — прим. «Ленты.ру»). Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая», — сказал собеседник.

В ходе допроса она пояснила, что «намеревалась совершить убийство детей мужского пола», рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска застрелила из ружья отца в квартире, в которой они жили, а затем отправилась в детсад. Внутри здания ее обезвредила воспитатель, заметившая оружие под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.