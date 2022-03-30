Байден пообещал позвонить Зеленскому

Президент США Байден созвонится с украинским коллегой Зеленским 30 марта

Президент США Джо Байден договорился о том, чтобы созвониться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду, 30 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В администрации пообещали, что звонок состоится в 10:45 по местному времени (17:45 по московскому). Другие подробности не приводятся.

В середине марта в США также не исключали проведение встречи между Байденом и Зеленским в Брюсселе, однако пока ее так не организовали. До этого переговоры политиков состоялись 5 марта. Они обсудили встречу делегаций России и Украины. Позже Зеленский рассказал, что они также говорили о «вопросах безопасности, финансовой поддержке Украины и продолжении санкций против России».