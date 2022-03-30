В Германии предупредили о серьезных последствиях эмбарго на газ из России

Крупнейший в мире химический концерн BASF заявил о последствиях эмбарго на газ из России

Концерн BASF, крупнейший представитель химпрома в мире, заявил о невозможности заменить российский газ в короткие сроки в случае введения эмбарго. О серьезных последствия возможного эмбарго на газ из России сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что если бы поставки газа сократились вдвое, то крупнейший химический завод в мире в Людвигсхафене, на котором трудятся около 40 тысяч человек, пришлось бы закрыть, что оказало бы значительное влияние на немецкую экономику и химическую промышленность. Однако, предупредили в компании, даже в случае частичного сокращения импорта газа придется ограничить выпуск многих важных продуктов.

Председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер заявил, что концерн работает над снижением своей зависимости от газа, однако в краткосрочной перспективе компенсировать поставки голубого топлива не получится.

Издание напомнило, что кроме газа Россия поставляет концерну другие необходимые товары, в том числе аммониак, используемый для изготовления удобрений.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы и заявил, что не планирует его вводить. По его словам, быстрый запрет может негативно сказаться на рынке труда и промышленности. Также он раскрыл сроки освобождения страны от российских нефти и угля. Шольц отметил, что Германия может стать независимой от них уже в 2022 году.