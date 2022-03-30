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Microsoft упростила смену браузера в Windows 11

Microsoft разрешила пользователям Windows 11 быстро менять браузер

Фото: Shutterstock

Microsoft упростила пользователям Windows 11 процедуру настройки браузера по умолчанию. Об этом сообщает издание The Verge.

Новую функцию обнаружили в обновлении KB5011563, развертывание которого началось в последнюю неделю марта. По словам журналистов, опция позволяет изменить настройки браузера по умолчанию буквально в один клик мышью. Быстро поменять программу для просмотра веб-страниц можно на специальной странице в настройках ОС.

Специалисты, которые изучили актуальное обновление, отметили, что после выбора новой программы вместо встроенного браузера Edge система спросит пользователя, уверен ли он в своем выборе. «Microsoft не разрешала легко поменять браузер, но конкурирующие производители ПО, такие как Mozilla, Brave и Google Chrome, раскритиковали подход корпорации», — пояснили авторы.

В материале говорится, что топ-менеджеры Microsoft явно прислушались к рекомендациям конкурентов и жалобам пользователей. Ранее для того, чтобы сменить браузер в Windows 11, необходимо было произвести это действие для каждого формата и протокола веб-страниц отдельно — http, https, html, htm и прочих.

Накануне представители Microsoft напомнили, что 15 июня 2022 года поддержка Internet Explorer будет прекращена. Поклонники интерфейса и особенностей IE смогут пользоваться специальным режимом Internet Explorer, который доступен непосредственно из браузера Edge.

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Андрей Ставицкий
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