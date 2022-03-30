В РАН предупредили россиян о новых магнитных бурях

В лаборатории РАН сообщили о новых магнитных бурях 31 марта и 1 апреля

Астрономы предупредили россиян о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю 31 марта и 1 апреля. Об этом со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН в среду, 30 марта, пишет АГН «Москва».

Согласно прогнозам, бури будут относиться к категории G1 — слабые возмущения. Уточняется также, что магнитосфера будет возбужденной 3 апреля.

В январе 2022 года впервые за несколько лет фиксировалось большое число геомагнитных событий. 3 февраля специалисты РАН сообщили, что из-за вспышки средней силы на Солнце на Земле началась новая магнитная буря.

Сама вспышка произошла 30 января, продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли.