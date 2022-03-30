Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В РАН предупредили россиян о новых магнитных бурях

В лаборатории РАН сообщили о новых магнитных бурях 31 марта и 1 апреля

Фото: NASA / Unsplash

Астрономы предупредили россиян о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю 31 марта и 1 апреля. Об этом со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН в среду, 30 марта, пишет АГН «Москва».

Согласно прогнозам, бури будут относиться к категории G1 — слабые возмущения. Уточняется также, что магнитосфера будет возбужденной 3 апреля.

В январе 2022 года впервые за несколько лет фиксировалось большое число геомагнитных событий. 3 февраля специалисты РАН сообщили, что из-за вспышки средней силы на Солнце на Земле началась новая магнитная буря.

Сама вспышка произошла 30 января, продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на обвинения в ударах по местам паломничества израильтян в Умани
Древнейшие мумии оказались под риском исчезновения из-за глобального потепления
В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом
Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты
Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к российским спортсменам
Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове
Предполагаемый финансист банды Цапков скрылся на Украине и сработался с СБУ
Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России
Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей
Суд зарегистрировал первый иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.