В РАН предупредили россиян о начале новой магнитной бури

На Земле из-за вспышки на Солнце началась новая магнитная буря. Об этом россиян предупредили на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (РАН).

Там уточняется, что вспышка на Солнце была средней силы — класса М. Она произошла 30 января, продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли.

В РАН присвоили магнитной буре уровень G1 — слабый. В лаборатории рассказали, что в январе впервые за несколько лет фиксировалось большое число геомагнитных событий.

Сейчас на Солнце отмечается повышенная активность — ученые понимают это по нескольким крупным областям с солнечными пятнами на звезде. В настоящее время небесное тело находится на ранней стадии цикла, пик должен прийтись на середину 2023 года.

Ранее специалисты из США спрогнозировали геомагнитную бурю 2-3 февраля из-за прибытия выброса корональной массы — гигантского облака солнечной плазмы. Оно возникло из-за вспышки на солнце 29 января — ее отнесли к классу М1. Такая вспышка способна вызывать кратковременные сбои в радиосвязи в полярных регионах Земли, а также нарушения в функционировании спутников.

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус в беседе с «Лентой.ру» заявила, что летящее к Земле гигантское облако солнечной плазмы может привести к ухудшению самочувствия у некоторых людей и повлиять на риск инфаркта у сердечников. Такие явления часто происходят в феврале и марте, добавила она.