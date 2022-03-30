Тело верившего в вознесение после второго пришествия кремировали по ошибке

Семья кремированного по ошибке мужчины подала в суд на похоронное бюро

Семья умершего жителя американского населенного пункта Полин, штат Южная Каролина, подала в суд на похоронное бюро, в котором заявили, что по ошибке кремировали их родственника вопреки его пожеланиям. Об этом сообщает New York Post.

Гарольд Ли высказывал желание, чтобы его похоронили рядом с родителями в городе Куитмен, штат Арканзас. Он скончался в 2019 году.

Тело мужчины доставили в похоронное бюро. «Он не хотел, чтобы его кремировали, так как верил, что его тело вознесется после второго пришествия», — говорится в поданном родственниками мужчины иске.

Тем не менее похоронное бюро уведомило семью, что случайно кремировало тело мужчины. Вдова Гарольда Юнис была в шоке от этой новости.

Представители похоронного бюро выплатили семье 5000 долларов в качестве компенсации и принесли извинения, но семья все равно подала на них в суд.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт семья кремировала чужого ребенка из-за ошибки в больнице. Австралийцы подали в суд на компанию, которая управляет больницей, патологоанатомическую лабораторию и ритуальную компанию Перта и заявили, что в результате этой ошибки они получили психологическую травму.