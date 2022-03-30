Юрист оценил шансы клиентов «Яндекс.Еды» на компенсацию после утечки данных
Ответственность за хранение персональных данных лежит на тех, кто эти данные аккумулирует. Но если утечка произошла по вине третьих лиц, например, в результате хакерской атаки, компания не несет за это ответственности, объяснил юрист Василий Воробьев. Шансы участников коллективного иска на компенсацию после утечки из «Яндекс.Еды» он оценил в разговоре с «Лентой.ру».
По его словам, решение суда по искам клиентов «Яндекс.Еды», чьи персональные данные оказались в интернете, будет зависеть от причин утечки.
«Если произошла утечка в связи с действиями третьих лиц, хакеров, например, если установлено, что совершено преступление, если мы говорим о краже персональных данных, если компания надлежащим образом исполняла обязанности по защите этих данных, она не несет ответственность за то, что эти данные утекли в открытый доступ, потому что физически невозможно не допустить таких утечек на 100 процентов», — поделился юрист. Поэтому, если «Яндекс» подал по поводу кражи персональных данных заявление в полицию и проводит необходимые мероприятия по их защите, иски клиентов не будут удовлетворены, убежден он.
Если же утечка данных произошла вследствие некой уязвимости, о которой компания знала и не устранила ее, суд может вынести решение в пользу клиентов, рассказал Воробьев. Однако оговорился, что вряд ли сумма компенсации будет превышать 5000 на человека.
Замоскворецкий районный суд Москвы зарегистрировал два иска к компании «Яндекс.Еда» из-за утечки личных данных клиентов. В одном истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей за массовое распространение персональных данных, во втором, коллективном, против компании выступают сразу 33 клиента, каждый из которых требует компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды» за нарушение закона о персональных данных. Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.
О том, что личные данные клиентов «Яндекс.Еды» были слиты в сеть, стало известно 1 марта. Представители компании рассказали, что утечка произошла в результате недобросовестных действий одного из сотрудников. Они заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению чувствительной информации. После этого в сети распространились сообщения о появлении сайта с картой, на которой якобы были визуализированы утекшие данные. Уточнялось, что ресурс предоставлял имена клиентов, их домашние адреса, номера телефонов и суммы заказов.