Юрист оценил шансы клиентов «Яндекс.Еды» на компенсацию после утечки данных

Юрист Воробьев заявил, что подавшие в суд на «Яндекс.Еду» получат максимум 5 тысяч рублей

Ответственность за хранение персональных данных лежит на тех, кто эти данные аккумулирует. Но если утечка произошла по вине третьих лиц, например, в результате хакерской атаки, компания не несет за это ответственности, объяснил юрист Василий Воробьев. Шансы участников коллективного иска на компенсацию после утечки из «Яндекс.Еды» он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, решение суда по искам клиентов «Яндекс.Еды», чьи персональные данные оказались в интернете, будет зависеть от причин утечки.

«Если произошла утечка в связи с действиями третьих лиц, хакеров, например, если установлено, что совершено преступление, если мы говорим о краже персональных данных, если компания надлежащим образом исполняла обязанности по защите этих данных, она не несет ответственность за то, что эти данные утекли в открытый доступ, потому что физически невозможно не допустить таких утечек на 100 процентов», — поделился юрист. Поэтому, если «Яндекс» подал по поводу кражи персональных данных заявление в полицию и проводит необходимые мероприятия по их защите, иски клиентов не будут удовлетворены, убежден он.

Если же утечка данных произошла вследствие некой уязвимости, о которой компания знала и не устранила ее, суд может вынести решение в пользу клиентов, рассказал Воробьев. Однако оговорился, что вряд ли сумма компенсации будет превышать 5000 на человека.

Замоскворецкий районный суд Москвы зарегистрировал два иска к компании «Яндекс.Еда» из-за утечки личных данных клиентов. В одном истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей за массовое распространение персональных данных, во втором, коллективном, против компании выступают сразу 33 клиента, каждый из которых требует компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды» за нарушение закона о персональных данных. Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.

О том, что личные данные клиентов «Яндекс.Еды» были слиты в сеть, стало известно 1 марта. Представители компании рассказали, что утечка произошла в результате недобросовестных действий одного из сотрудников. Они заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению чувствительной информации. После этого в сети распространились сообщения о появлении сайта с картой, на которой якобы были визуализированы утекшие данные. Уточнялось, что ресурс предоставлял имена клиентов, их домашние адреса, номера телефонов и суммы заказов.

