В деле о групповом изнасиловании 15-летней школьницы появилась новая фигурантка

В Екатеринбурге суд арестовал женщину по делу о групповом изнасиловании 15-летней ученицы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 40-летнюю женщину, ставшую новым фигурантом уголовного дела о групповом изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы. Об этом сообщает E1.RU.

Появившаяся фигурантка дела является знакомой одного из обвиняемых — врача-онколога Ивана Собачева, и тоже находилась в квартире, где было совершено преступление. Первоначально женщина проходила свидетелем, но затем ей предъявили обвинение. Вопрос об аресте врача будет решаться в конце недели.

Также суд избрал меру пресечения отставному генералу Рамилю Гилязову. Офицер арестован на два месяца. Все трое отрицают вину, утверждая, что девочку никто не удерживал, все было по обоюдному согласию, а паспорт они у нее не проверяли.

О задержании 54-летнего генерал-майора Вооруженных сил России в отставке Гилязова и его товарища — 40-летнего заведующего отделением областного онкодиспансера Собачева, стало известно 29 марта. Против них было возбуждено уголовное дело по двум статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

На первой очной ставке потерпевшая — ученица коррекционной школы — опровергла факт сексуального насилия над ней со стороны подозреваемых. По ее словам, случившееся было по обоюдному согласию.

Подросток познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а они ее заманили в арендованную квартиру.