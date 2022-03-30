Российские заключенные резко увеличили лесозаготовки

«Рослесинфорг»: учреждения ФСИН в 2021 году резко увеличили лесозаготовки

По итогам 2021 года исправительные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) резко нарастили заготовку леса, что позволило им в совокупности приблизиться к показателям крупных лесопромышленных холдингов. Об этом со ссылкой на исследование государственной лесоучетной организации «Рослесинфорг» (подразделение Рослесхоза), пишет РБК.

Заключенные увеличили вырубку леса сразу на 22,7 процента, до 1,85 миллиона кубометров. Наибольшие объемы приходятся на территориальные подразделения ФСИН в Красноярском крае, Иркутской и Архангельской областях.

Также предприятия пенитенциарной системы занимаются лесопилением, шпалопилением, производством древесного угля, брикетов, пеллет и технологической щепы. В «Рослесинфорге» отметили, что ассортимент у предприятий в структуре ФСИН широкий — бани, заборы, столы, дрова и даже сувениры тонкой работы.

На первом месте среди лесозаготовителей в 2021 году оказалась Segezha Group (14,5 миллиона кубометров), опередившая за счет приобретения новых активов многолетнего лидера рынка группу «Илим» (12,29 миллиона кубометров).

Также на уровне лидирующих групп по вырубке леса находятся обычные граждане, использующие древесину для отопления и строительства жилья. В 2021 году они они срубили 11,4 миллиона кубометров, что на 8,2 процента меньше, чем было годом ранее. При этом снижение показателя наблюдается второй год подряд.

С 2022 года в России вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, с помощью которых власти хотят ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов. Предполагается, что эта мера продлится до конца года.