Россия расширила ограничения на экспорт леса

В России вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство России ранее расширило ограничения на экспорт леса: со 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22 процентов и толщиной и шириной более 10 сантиметров. В Минпромторге пояснили, это сделано «для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие».

Так, для хвойных пород древесины установлена ставка 200 евро за кубический метр, для ценных лиственных пород - от 250 до 370 евро за кубический метр. Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭС).

Ранее сообщалось, что экспорт леса из России достиг рекорда и составил 12,5 миллиарда долларов, это на 38 процентов больше, чем в прошлом году. Это произошло на фоне скачка цен: с начала года стоимость лесной продукции подскочила на 50-100 процентов. Основными причинами роста цен стали сокращение объемов лесозаготовки в США, Канаде и Европе и повсеместный уход на удаленку компаний на фоне пандемии коронавируса. Спрос на пиломатериалы вырос и потому, что многие захотели покинуть города и жить в собственных домах.