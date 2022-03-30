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США прокомментировали возможную помощь Китая России

Представитель Пентагона Кирби сообщил, что США не видят военной помощи РФ со стороны КНР
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал возможную помощь России со стороны КНР. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби заявил, что США не видят содействия Китая России. «Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России», — сообщил он на брифинге для СМИ.

Ряд СМИ сообщали, что Россия запросила у Китая поддержки для проведения военной операции на Украине. Власти обоих государств это отрицают.

Ранее США пригрозили Китаю последствиями за помощь России. Американский лидер Джо Байден дал понять китайскому коллеге Си Цзиньпину, какая реакция Вашингтона последует за подобными решениями. Президент США обещал реакцию не только со стороны Штатов, «но и от всего мира».

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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