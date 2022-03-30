Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты

Диетолог Игнатикова рассказала, что сладкие десерты снижают иммунитет при омикрон-штамме

Россиянам, заразившимся омикрон-штаммом коронавируса, следует отказаться от мороженого и других сладких десертов. Обратить внимание на питание посоветовала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, сахар в сладких и жирных десертах, таких как мороженое, негативно влияет на иммунитет. «Тем более мороженое — это добавленный сахар, это не тот сахар, который содержится в сладких фруктах, который нам полезен, потому что во фруктах есть дополнительные витамины, есть клетчатка, которая необходима нашему организму», — объяснила Игнатикова.

Она добавила, что во время восстановления после болезни десерты есть можно, но в небольших количествах.

Игнатикова отметила, что укрепить иммунитет поможет легкое, но при этом калорийное питание. Для этого подойдут отварные овощи и продукты с большим содержанием белка, например, мясо, рыба, яйца и творог в виде омлетов и котлет на пару. По ее словам, такая диета облегчит пищеварение, что даст организму больше энергии для борьбы с инфекцией.

В декабре 2021 года Игнатикова также назвала продукты, которые стоит исключить из питания после прививки от коронавируса. Прошедшим вакцинацию нужно полностью отказаться от употребления алкоголя минимум на три дня, а лучше на весь срок до второй дозы вакцины. Также диетолог посоветовала быть внимательнее с продуктами, которые могут вызвать аллергию.

В свою очередь, академик РАН Виктор Тутельян призвал всех заболевших COVID-19 отказаться от колбасных изделий, а также острой и соленой пищи. Он рекомендовал есть не меньше 400 граммов свежих овощей в день. Кроме того, ученый посоветовал употреблять больше квашеной капусты.

