Эксперт назвала запрещенные после прививки от COVID-19 продукты

Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова сообщила, что после вакцинации от COVID-19 следует внимательнее отнестись к рациону. Например, алкоголь тормозит выработку антител. Запрещенные на этот период продукты она назвала в беседе радио Sputnik.

Эксперт отметила, что для формирования иммунитета питание должно быть сбалансированным. «Отказаться от употребления алкоголя желательно как минимум на три дня после вакцинации, а еще лучше — на весь срок между прививками, если речь о "Спутнике V". Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток», — сказала она.

Также после прививки следует отказаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию. В момент обострения аллергических реакций вакцинацию даже рекомендовано временно откладывать до нормализации состояния пациента, сказала Игнатикова.

Диетолог добавила, что в этот период не стоит отказываться от животного белка: «Если человек, например, придерживается вегетарианской диеты, не сбалансировав ее по микроэлементному составу, или соблюдает пост, у него в рационе может быть дефицит белка. Это может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации. Это важно учитывать», — заключила специалист.

Ранее диетолог перечислила обязательные для здоровья зубов и костей продукты. В рацион нужно включать продукты, богатые фосфором. Недостаток этого минерала автоматически приводит к слабости костей, болям в суставах и мышцах, кариесу, звону в ушах, а также тревожности.