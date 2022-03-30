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Стало известно место сборной России в обновленном рейтинге IIHF

Мужская сборная России по хоккею сохранила третье место в обновленном рейтинге IIHF

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Стало известно место сборной России по хоккею в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Его опубликовали на сайте организации.

Мужская команда сохранила третье место рейтинга. В лидеры вышла сборная Финляндии, выигравшая золото на Играх-2022 в Пекине. На вторую строчку опустилась команда Канады, оставшаяся без олимпийских медалей.

В женском рейтинге первое место заняла сборная Канады. Вторыми стали американки. Замкнула тройку сборная Финляндии. В таком же порядке команды завершили олимпийский турнир в Пекине. Сборная России оказалась на пятой позиции.

Следующее обновление рейтинга произойдет после окончания чемпионатов мира-2022. 28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Решение международной федерации лишило спортсменов возможности выступить на мировых первенствах в 2022 году. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.

Дарья Коршунова
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